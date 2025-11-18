Devlet Bahçeli, İmralı için el yükseltti: Kimse gitmezse 3 arkadaşımla giderim

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın bulunduğu İmralı adasına gerekirse gideceğini söyledi. 'Terörsüz Türkiye' hedefinin zemin bulması için İmralı'ya gitmek için ayak sürmenin anlamsız olduğunu belirtti.

"Gerekirse 3 arkadaşımla İmralı'ya giderim"

İmralı'ya gitmekten çekinmeyeceğini ifade eden MHP lideri, "Açık açık söylüyorum. Gerekirse alırım yanıma üç arkadaşımı İmralı'ya giderim. Sürecin asıl muhatapların birisiyle doğrudan temas kurulamayacaksa sonuç nasıl alınacak, ilerleme nasıl kaydedilecek?" dedi.

"İmralı'ya gitmeme izin veriyor musunuz?"

İmralı'ya gitmek için 'dava arkadaşlarına' seslenen Bahçeli, "Doğru bildiğimiz istikamette aydınlık yarınların izinde kararlılıkla ilerleyeceğiz. Gözümüzü daldan budaktan asla uzak tutmayacağız. Dava arkadaşlarıma sesleniyorum; İmralı'a gitmeme izin veriyor musunuz?" dedi.

'Terörsüz Türkiye' süreci

Devlet Bahçeli'nin açıklamaların devamı şu şekilde:

Yeni yüzyıla Türkiye'nin mührü vurulacaktır. Birlik ve kardeşliğimiz ülkemizin üstünlüğünü resmediyor. Milli birlik ve kardeşlikte kararlıyız. Terörsüz Türkiye hedefi son yüzyıl içinde yakaladığımız en önemli tarifi fırsatlardan birisi belki de birincisidir.

Herkesin sorumlulukla hareket etmesi yegane dileğimizdir. Niyet hayırlı inşallah netice de hayırlı olacaktır. Terörsüz Türkiye hedefini baltalamak için devreye giren akli ve fikri seviyeleri yoktur. Terörsüz Türkiye hedefi milli politikadır. Süreçte geriye dönüş imkanı kalmadı .

İmamoğlu iddianamesi: Karalanması CHP'ye kazandırmaz

Geçtiğimiz hafta İBB'yi saran rüşvet ve yolsuzluk iddianamesi mahkemeye sunulmuştur. Artık Türk adaleti karar ve hükmünü verecektir. Herkesin yargıya saygı duyması gerekmektedir. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Ekrem İmamoğlu ve onunla birlikte yargılanan 407 kişinin hakkında mahkemenin ne diyeceği yakında belli olacaktır.

İddianamenin karalanması CHP'ye bir şey kazandırmayacak. Bizim iki konuda sahibi beklentimiz vardır. Yargılama hızla başlamalı siyasi kuşatmaya alınarak tartışmasına daha fazla müsaade edilememelidir. Yargılama en başta TRT olmak üzere tüm televizyonlardan canlı yayında verilmelidir. Türk milleti olan biten ne varsa görüp öğrenmelidir."

