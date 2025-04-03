Devlet Bahçeli mesaisine bugün başlıyor: Türkeş’in mezarını ziyaret edecek
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün mesaisine başlıyor. Bahçeli, günün ilk programı kapsamında, partinin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in Anıt Mezarını ziyaret edecek.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ankara İl Başkanlığı, partinin kurucu lideri Alparslan Türkeş için bugün saat 13.00’te anıt mezarında bir anma programı düzenleyecek.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de anma programına katılacağı ve sonrasında MHP Genel Merkezi’nde mesaisine başlayacağı bildirildi.
Bahçeli görevine dönüyor
MHP lideri Devlet Bahçeli, geçtiğimiz haftalarda kalp kapakçığında görülen dejenerasyon bulguları nedeniyle planlı bir operasyon geçirmişti. 10 yıl önce değiştirilen kalp kapakçığı, yeniden değiştirilmişti.
Partiden yapılan açıklamada, Bahçeli'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilerek, “Genel Başkanımız odasında dinlenmektedir, kısa sürede günlük yaşantısına dönecektir” ifadelerine yer verilmişti.
Bahçeli’nin, anma töreninin ardından parti genel merkezinde temaslarına başlaması bekleniyor.