Devlet Bahçeli: YPG süreci sabote ediyor, bu çirkefliğe izin vermeyeceğiz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, iç ve dış gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, özellikle terörle mücadele, Gazze’de yaşanan insanlık dramı, Suriye’deki gelişmeler ve “Terörsüz Türkiye” vizyonuna ilişkin sert ve kararlı mesajlar verdi.

"Türkiye muazzam bir aklın ürünüdür"

Bahçeli konuşmasında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda derin bir akıl, iman ve sabır olduğunu vurguladı. Türk milletinin bağımsızlığını büyük bedeller ödeyerek kazandığını belirten Bahçeli, "İstiklal ve istikbal haklarımız asla taviz konusu yapılamaz" dedi.

“YPG süreci sabote ediyor, bu çirkeflik kabul edilemez”

MHP lideri, “Terörsüz Türkiye’nin menziline adım adım yaklaşıyoruz” ifadesini kullanarak YPG/PYD’nin süreci ağırdan almasını "çirkeflik" olarak nitelendirdi. 10 Mart 2025 mutabakatına uyulması çağrısında bulunan Bahçeli, ABD’yi ise İsrail’e destek verdiği ve YPG ile ilişkisini kesmediği gerekçesiyle eleştirdi.

Gazze için BM’ye sert tepki: İkiliğin en net hali”

Gazze’de yaşanan dramı “dehşet uyandıran trajedi” olarak tanımlayan Bahçeli, çocukların açlık ve susuzluktan öldüğünü vurguladı. BM’nin etkisiz tutumunu ise “sefalet içinde debelenen ikiyüzlülük” olarak tanımlayan Bahçeli, Türkiye’nin Gazze’ye insani yardımda öncü rol oynaması gerektiğini belirtti.

“Milli Birlik Komisyonu’na katılmamaları terörden duydukları kaygı”

Devlet Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kurulacak 51 üyeli Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu'na Milliyetçi Hareket Partisi olarak dört isimle katılacaklarını açıkladı. CHP’nin bu komisyona katılımı sürekli şartlara bağlamasını ise “Terörsüz Türkiye'den kaygılanıyorlar” sözleriyle eleştirdi.

“Türkiye barışın ve dirliğin teminatıdır”

Türkiye'nin yalnızca kendi güvenliği için değil, bölge mazlumlarının da umudu olduğunu belirten Bahçeli, “Kerkük’ten Gazze’ye, Şam’dan Arakan’a kadar Türk milletinin yüreği bu coğrafyalarla birlikte atmaktadır” dedi.

“Netanyahu tarihe bir soykırımcı olarak geçecektir”

İsrail Başbakanı Netanyahu’ya da sert sözlerle yüklenen Bahçeli, "Netanyahu akıttığı kanların hesabını damla damla verecek, rezil rüsva bir soykırımcı olarak anılacaktır" dedi. Fransa'nın Filistin'i tanıma kararını ise "saygın bir duruş" olarak nitelendirdi.

“Terörle geçirilecek bir anımız bile kalmadı”

Bahçeli, terörle mücadelede geri adım atılmayacağını belirterek, “Tarihi geriye sarmak mümkün değil. Artık terörle geçirilecek bir anımız bile kalmadı” dedi.

"Milliyetçilik istismarı yapanlara acıyoruz"

Son olarak, MHP’ye yönelik suçlamalara da yanıt veren Bahçeli, “Milliyetçiliği istismar ederek MHP’yi karalamaya çalışanlara sadece acıyoruz. Bu milletin vicdan terazisi onları yargılayacaktır” ifadelerini kullandı.