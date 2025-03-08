Devlet Bahçeli'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel mesajı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Parti'nin sosyal medya hesabından, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne ilişkin bir mesaj paylaştı. Mesajında kadınların medeniyetin gülzarı, milletin itibar ve istiklal gücü olduğunu belirten Bahçeli, şiddetin olmadığı 8 Martları kutlama temennisinde bulundu.
Partisinin sosyal medya hesabından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel bir mesaj yayınlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, şu ifadelere yer verdi:
"Şiddetin olmadığı, gözyaşlarının akmadığı, acılı seslerin duyulmadığı, dostça, kardeşçe, huzur içinde, insanlık değerlerine kemali hürmetle bağlanarak, nice 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü karşılayıp kutlamayı temenni ediyorum. Ülkemin her yöresinde hayatın yükünü sırtlamış hanımefendilere selam ve saygılarımı iletiyor, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum."