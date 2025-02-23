Devlet Bahçeli'den AK Parti kongresine özel çiçek aranjmanı: Arkasındaki mesaj ne?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti’nin 8’inci Olağan Büyük Kongresi’ne, milli birlik ve kardeşliği simgeleyen özel bir çiçek aranjmanı gönderdi.

Çiçek aranjmanı ile verilen mesaj ne?

Özenle hazırlanan çiçek aranjmanı, 1071 adet gül ile Malazgirt Zaferi’ni, 1453 karanfil ile İstanbul’un Fethi’ni, Türk Bayrağı çerçevesiyle birlik ve dayanışmayı, 23 beyaz orkide ile ise AK Parti’nin 23 yıllık yönetimini temsil ediyor.

Bahçeli’nin bu hediyesi, parti tarafından “Güçlü Türkiye inancımızın ve birlik ruhumuzun en anlamlı ifadesi” olarak nitelendirildi. MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, AK Parti 8’inci Olağan Büyük Kongresi’ne milli birlik ve kardeşliği simgeleyen özel bir çiçek aranjmanı göndermiştir.

Bu anlamlı armağan:

•1071 adet gül ile Malazgirt Zaferi’ni,

•1453 adet karanfil ile İstanbul’un Fethi’ni,

•Türk Bayrağı çerçevesi ile birlik ve dayanışmayı,

•23 beyaz orkide ile AK Parti’nin 23 yıllık yönetimini temsil etmektedir.

Sayın Genel Başkanımızın bu takdiri, güçlü Türkiye inancımızın ve birlik ruhumuzun en anlamlı ifadesidir."