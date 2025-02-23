Devlet Bahçeli'den AK Parti kongresine özel çiçek aranjmanı: Arkasındaki mesaj ne?
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti’nin 8’inci Olağan Büyük Kongresi’ne milli birlik ve kardeşliği simgeleyen özel bir çiçek aranjmanı gönderdi. 1071 gül, 1453 karanfil ve 23 beyaz orkide içeren aranjmandaki her çiçeğin sayısı ise farklı bir anlam taşıyor. Peki çiçek aranjmanı ile verilen mesaj ne? İşte Devlet Bahçeli'nin gönderdiği aranjmandaki güllerin ve karanfillerin sayısı ile verilen mesaj.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti’nin 8’inci Olağan Büyük Kongresi’ne, milli birlik ve kardeşliği simgeleyen özel bir çiçek aranjmanı gönderdi.
Çiçek aranjmanı ile verilen mesaj ne?
Özenle hazırlanan çiçek aranjmanı, 1071 adet gül ile Malazgirt Zaferi’ni, 1453 karanfil ile İstanbul’un Fethi’ni, Türk Bayrağı çerçevesiyle birlik ve dayanışmayı, 23 beyaz orkide ile ise AK Parti’nin 23 yıllık yönetimini temsil ediyor.
Bahçeli’nin bu hediyesi, parti tarafından “Güçlü Türkiye inancımızın ve birlik ruhumuzun en anlamlı ifadesi” olarak nitelendirildi. MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, AK Parti 8’inci Olağan Büyük Kongresi’ne milli birlik ve kardeşliği simgeleyen özel bir çiçek aranjmanı göndermiştir.
Bu anlamlı armağan:
•1071 adet gül ile Malazgirt Zaferi’ni,
•1453 adet karanfil ile İstanbul’un Fethi’ni,
•Türk Bayrağı çerçevesi ile birlik ve dayanışmayı,
•23 beyaz orkide ile AK Parti’nin 23 yıllık yönetimini temsil etmektedir.
Sayın Genel Başkanımızın bu takdiri, güçlü Türkiye inancımızın ve birlik ruhumuzun en anlamlı ifadesidir."
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, AK Parti 8’inci Olağan Büyük Kongresi’ne milli birlik ve kardeşliği simgeleyen özel bir çiçek aranjmanı göndermiştir.— MHP (@MHP_Bilgi) February 23, 2025
Bu anlamlı armağan:
•1071 adet gül ile Malazgirt Zaferi’ni,
•1453 adet karanfil ile… pic.twitter.com/YAH3hpxT4l