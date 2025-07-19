Devlet Bahçeli'den Altan Öymen için taziye mesajı
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün vefat eden eski CHP Genel Başkanı, gazeteci ve yazar Altan Öymen için taziye mesajı yayımladı.
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MHP Genel Başkanı taziye mesajını sosyal medya hesabından paylaştı.
Bahçeli, Altan Öymen'in taziyesi için şu ifadeleri kullandı.
Cumhuriyet Halk Partisi Eski Genel Başkanı, Gazeteci-Yazar Sayın Mehmet Altan Öymen’in vefatından büyük bir üzüntü duydum. Merhum Altan’a Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor; acılı ailesine, Cumhuriyet Halk Partisi’ne sabır ve başsağlığı temennilerimi iletiyorum. Mekanı cennet olsun inşallah.