Devlet Bahçeli'den AP raporuna tepki: Herkes ayağını denk alacak

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TBMM'de partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, raporda Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yanı sıra Türk yargısı ve Ülkü Ocakları'nı hedef alan değerlendirmelerin yer aldığını söyledi.

Bahçeli, "Yüce Türk yargısı Brüksel salonlarında yazılan raporların himayesinde karar vermez. Herkes ayağını denk alacak, haddini bilecek, yerini iyi belleyecektir. Ayar vermeye kalkan her kim varsa Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenliğine yan gözle bakmamayı öğrenecektir" ifadelerini kullandı.

"Eski husumetin yeni kılıfıdır"

Avrupa Parlamentosu raporunda Ülkü Ocakları'na yönelik ifadeleri de eleştiren Bahçeli, söz konusu değerlendirmelerin geçmişten gelen olumsuz yaklaşımın devamı niteliğinde olduğunu savundu.

Bahçeli, "AP raporunda hepimizin yetiştiği o kutlu ocağı, Ülkü Ocaklarımıza yönelen ifadeler de eski husumetin yeni kılıfa sokulmuş halidir. Türk yargısını hedef alan, gözümüzün nuru Ülkü Ocaklarını hedef alan bir AB vardır" dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Fransa'da G7 liderleri bir araya gelmiştir. Zirvenin gündemi kağıt üzerinde hayli kabarıktır. Ekonomik sıkışma, Ukrayna savaşı ve Hürmüz'de yaşananlar aynı zamanda göç endişesi aynı fotoğraf üzerine sıkışmıştır.

Tüm bu ağır gündemlerin üstüne ABD Başkanı Trump'ın toplantıya girerken söylediği patron benim sözü damga vurmuştur. Bu söz gelişigüzel söylenmiş bir cümle değil G7'deki güç dengesinin gerçek maiyetini gösteren ibretlik bir itiraftır.

Aynı Avrupa kendi güvenlik boşluğunu nasıl dolduracağını kara kara düşünmektedir. Avrupa Türkiye'ye demokrasi hukuk ve dış politika dersi vermeye kalkmakta rapor kılıfına sokmuş ithamları ve tehditlerini ısrarla sürdürmektedir.

Avrupa’ya "ayar verme" tepkisi

Gaflet uykusunda rüyaya dalanlar iyi duysun, kulağını açsın ve işitsin Türk milletine biçim verecek terzi daha anasının karnından doğmamıştır. Atalarımızın boşuna el atına binen tez iner dememiştir. Yıllardır kendi güvenliğini başkasının atına bindirenler şimdi o atın dizginlerinin kendi elinde olmadığını anlamıştır. Böyle bir Avrupa hangi yüzle Türkiye'ye ayar vermeye kalkacak hangi cüretle devletimizin makamlarına dil uzatacaktır.

Türk devletinin güvenlik politikalarını eleştirmeye yeltenemezler. Yıllarca hain örgütün paçavralarını dalgalandırdılar, FETÖ'nün elemanlarına kucak açtılar. Fitne şebekelerine yuva ve yurt oldular. Kendi güvenliğini ABD'nin kararlarına bağlayanların bizim Mavi Vatan politikamıza söyleyecek sözü yoktur. Avrupa Türkiye'ye istikamet çizemez.

"Türk yargısı Brüksel'den talimat almaz"

Yüce Türk yargısı Brüksel salonlarında yazılan raporların himayesinde karar vermez. Herkes ayağını denk alacak haddini bilecek yerini iyi belleyecektir. Ayar vermeye kalkan her kim varsa Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenliğine yan gözle bakmamayı öğrenecektir.

AP raporuna tepki

AP raporunda hepimizin yetiştiği o kutlu ocağı Ülkü Ocaklarımıza yönelen ifadeler de eski husumetin yeni kılıfa sokulmuş halidir. Türk yargısını hedef alan, gözümüzün nuru Ülkü Ocaklarını hedef alan bir AB vardır. Türk milletine kafa tutmaya çalışanların kafalarına vura vura Türk milletini öğretiriz. Türk'e kefen biçenin ölümü korkunç olur.