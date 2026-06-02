Devlet Bahçeli'den CHP açıklaması: Yargıtay kararını bir an önce vermelidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, bayramların toplumsal dayanışmayı güçlendiren özel dönemler olduğuna dikkat çekerek, CHP'nin bu süreçte farklı bir yaklaşım sergilediğini öne sürdü.

"CHP'de kutuplaşma derinleşmiştir"

"Manevi iklimiyle barış, huzur ve kardeşlik zemini olan bayram, CHP açısından kucaklaşmak yerine kutuplaşmanın derinleştiği bir zamana dönüşmüştür" ifadelerini kullanan Bahçeli, yaşanan gelişmelerin siyasi atmosferi olumsuz etkilediğini söyledi.

"Yargıtay kararını bir an önce vermelidir"

Yargıtay'a çağrıda bulunan Bahçeli, "Mahkeme kararına yönelik itiraz merci olan Yargıtay konunun hassasiyetine binaen, itiraza yönelik kararını bir an önce vermelidir. Türkiye siyaseti ve demokrasisinin hırpalanmasına izin verilmemelidir" ifadelerini kullandı.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklaması şu şekilde:

"Türkiye’nin terörle mücadele ve toplumsal bütünleşme hedefleri, güvenlik politikaları yanında siyasi istikrara ve toplumsal uzlaşmaya da bağlıdır. Ülkemizi yakından etkileyen bölgesel gelişmelerin ve terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli aşamaların kaydedildiği bir dönemde, beklentimiz hukuki ve siyasi mücadele yerine fiziki mücadele gibi toplumsal huzuru bozacak, provokasyonları artıracak tehlikeli söylem ve eylemlerden kaçınılmasıdır.

Politik amaçlar uğruna milli hafıza mekanları ve milli kahramanlar üzerinden toplumu ayrıştırıcı dil ve üslup geliştirilmemesidir. Mesele hukuk zemininden demokrasi platformuna, siyasi rekabetten uzaklaşmamalıdır. Türkiye’yi karıştırmaya kimse cüret etmemelidir. Olaylar sokağa taşıp, fiziki mücadele çağrıları ile bir eyleme, güvenlik güçlerine saldırıya, kamu düzenini bozmaya yönelmemelidir.

CHP'de yaşananlar siyasi kültüre yakışmıyor. Provokasyonu arttıracak eylemlerden kaçınılmalı. CHP kurumsallığına yakışmıyor. Bölünmüş CHP algısı oluşturulmasına şahit olunmaktadır. CHP'de kutuplaşma derinleşmektedir. Yargıtay, CHP ile ilgili kararını bir an önce vermelidir."