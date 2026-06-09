Devlet Bahçeli'den Özgür Özel'e çağrı: Aklıselim hareket etmek gerekir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) mutlak butlan kararı sonrası yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP'nin bugün iki ayrı yönelim ve iki ayrı meşruiyet iddiasıyla karşı karşıya olduğunu ifade eden Bahçeli, bunun muhalefetin gidişatı açısından endişe verici bir tablo oluşturduğunu söyledi.

Bahçeli, “Cumhuriyet Halk Partisi bugün iki ayrı yön iki ayrı merkez iki ayrı meşruiyet iddiası, muhalefetin gidişatı bakımından kaygı verici bir gerçek olarak karşımızdadır" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel'e sağduyu çağrısı

CHP içinde bir tarafta hukuki zemine dönme isteğinin, diğer tarafta ise meydan okuma ve güç gösterileriyle öne çıkan bir yaklaşımın bulunduğunu savunan Bahçeli, bu durumun parti içindeki krizi daha da derinleştirdiğini belirtti.

Bahçeli, “Bir tarafta hukuki zemine dönme ihtiyacı toparlanmayı isteğiyle buluşmakta, diğer tarafta meydan okuma üzerinden güç gösterileri sergilenmekte sokak dili ile parti içi krizi büyütme; gündemin üzerine ağır bir sis misali çökmektedir. Bu noktada CHP'ye ve Özgür Özel'e düşen ateşe kürekle gitmek değil aklı selim hareket etmektir. Zira keskin sirke küpüne zarar verir. Cumhuriyet Halk Partisi kendi içindeki çetrefilli itilafı meydanların hararetine terk etmemelidir." dedi.