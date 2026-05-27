Devlet Bahçeli'den CHP'ye '9 Eylül' çağrısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkgün gazetesine yaptığı açıklamalarda CHP’de yaşanan sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu’na “genel başkan” diye hitap ederek partinin yeniden birlik içinde hareket etmesi gerektiğini söyledi.

CHP’de yaşanan tartışmaların sona ermesini temenni ettiğini belirten Bahçeli, partinin bölünmüş bir görüntü vermemesi gerektiğini ifade etti. Bahçeli, büyük kongrenin ise ilçe ve il kongrelerinin tamamlanmasının ardından yapılabileceğini kaydetti.

"Beklentimiz bütünleşmiş bir CHP'dir"

"MHP'nin beklentisi bölünmüş bir CHP değil, bütünleşmiş, kenetlenmiş, yüklerinden arınmış, Türkiye ve Türk milletine hizmet eden CHP'dir" diyen Bahçeli, şu ifadeleri kullandı;

"Mübarek Kurban Bayramı'nın kültür ve geleneğimizdeki kutlu çağrısına istinaden CHP'de çatışmanın sulhe, anlaşmazlıkların uzlaşıya dönüşmesini diliyor, ilgili tarafları sağduyuya ve birlik diline davet ediyorum.

Beklentimiz bölünmüş bir CHP değil; kenetlenmiş, yüklerinden arınmış, Türkiye ve Türk milletine hizmet eden CHP'dir.

9 Eylül tarihini önerdi

İlçe ve il kongreleri yapıldıktan sonra uygun görülecek bir tarihte büyük kongreye gidilecektir Bize göre bu tarih partinin kuruluş tarihi de olan 9 Eylül olabilecektir.

Bunları yerine getirecek olan Sayın Kılıçdaroğlu'dur. Bu şekilde büyük kongreye kadar temizlenmiş ve arınmış bir CHP tesis edilmiş, Sayın Kılıçdaroğlu da Cumhuriyet Halk Partisi'ne büyük hizmet yaparak tarihi bir sorumluluğu yerine getirmiş olacaktır.”