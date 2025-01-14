Devlet Bahçeli’den Demirtaş açıklaması: Onurlu bir gelişme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Devlet Bahçeli'ye “Selahattin Demirtaş sürece destek veren bir açıklama yaptı. Siz Demirtaş'ın açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusu yöneltildi

Bahçeli, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın DEM Parti heyeti ile yaptığı görüşmeyi değerlendiren yazılı açıklamaya ilişkin "Birçok temaslar yapıldı. DEM'i temsil edenler aracılığıyla devam etmektedir" dedi.

"Görüşmeler uyumlu ve onurlu"

Bahçeli, "Kamuoyundan edindiğimiz bilgilere göre, görüşmeler uyumlu ve onurlu bir gelişmedir. İnşallah Türkiye, terörsüz bir Türkiye olacaktır. Buna herkesin katkısı olacaktır" ifadelerini kullandı.