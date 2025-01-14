Devlet Bahçeli’den Demirtaş açıklaması: Onurlu bir gelişme
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'deki grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Selahattin Demirtaş'ın açıklamasına değinen Bahçeli, DEM Parti heyetiyle yapılan görüşmeleri “uyumlu ve onurlu bir gelişme” olarak nitelendirdi. Bahçeli, “İnşallah Türkiye, terörsüz bir ülke olacaktır. Buna herkesin katkısı olacaktır” ifadelerini kullandı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Devlet Bahçeli'ye “Selahattin Demirtaş sürece destek veren bir açıklama yaptı. Siz Demirtaş'ın açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusu yöneltildi
Bahçeli, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın DEM Parti heyeti ile yaptığı görüşmeyi değerlendiren yazılı açıklamaya ilişkin "Birçok temaslar yapıldı. DEM'i temsil edenler aracılığıyla devam etmektedir" dedi.
"Görüşmeler uyumlu ve onurlu"
Bahçeli, "Kamuoyundan edindiğimiz bilgilere göre, görüşmeler uyumlu ve onurlu bir gelişmedir. İnşallah Türkiye, terörsüz bir Türkiye olacaktır. Buna herkesin katkısı olacaktır" ifadelerini kullandı.