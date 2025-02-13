Devlet Bahçeli'den dikkat çeken Gazze çıkışı
MHP lideri Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Bahçeli, "Filistinli kardeşlerimizi Gazze’den sürüp çıkarma dayatması karşısında sessiz ve suskun kalmak küresel emperyalizmin vesayetine rıza göstermek, esaret zincirine gönüllü kafa uzatmaktır" dedi.
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MHP lideri Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından Gazze'de son dönemde yaşananlara ilişkin bir mesaj paylaştı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına tepki gösteren Bahçeli "Filistinli kardeşlerimizi Gazze’den sürüp çıkarma dayatması karşısında sessiz ve suskun kalmak küresel emperyalizmin vesayetine rıza göstermek, esaret zincirine gönüllü kafa uzatmaktır" dedi.