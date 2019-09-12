Devlet Bahçeli'den 'revizyon' çıkışı: Doğru bulmuyorum

12 Eylül 2019

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün, akşam yemeğinde gazetelerin MHP muhabirleriyle bir araya geldi.

Kabinede revizyon yapılacağı iddialarına da değinen Bahçeli, revizyonu doğru bulmadığını belirterek, “Böyle bir ortamda yeni bir sistemi yerleştirmek, kökleştirmek ve bununla ilgili uygulamaları hayata geçirmek için çaba sarf edileceği yerde, “Bakanlar Kurulu’nda şunlar değişsin” gündemini taşırsanız muhalefet unsurları olarak, siz de “Muhalefetin bu isteğine cevap veriyorum” der iseniz, iki yanlışı birlikte yaparsınız” şeklinde konuştu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin açıklamalarından satır başları şöyle:

"Kamuoyunda yeni partileşme sürecine ilişkin değerlendirmeler yapılırken bazı isimler sunuluyor. Bunlar gerçekten kurucu mu olacaklar, sonradan mı katılacaklar, siyaset olarak ne düşünüyorlar, stratejileri, ufukları nedir? Bu konular üzerinde herhangi bir görüş ortaya konmuyor."

"Sadece ve sadece 4, 5 isim üzerine konuyu geliştirmeye çalışıyorlar. Bunların içerisinde, yarın siyasette yeni oluşumlar içerisinde yer alıp almayacağı kesinleşmemiş ama siyasetin çok eskileri olarak kabul edilen, hayatları yapıcılıktan ziyade yıkıcılıkla geçen, siyaseti nefisleri uğruna yapan insanlardan da çok söz ortaya çıkıyor. Kast ettiklerimiz onlardır. Yoksa henüz dört isim var. Bu isimlerin dışında kim oldukları belli değil. Yarın o dört isim ne yapacak, onu da bilemiyoruz."