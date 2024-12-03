Devlet Bahçeli'den sahte döviz çıkışı: Külliyen yalan!

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki haftalık grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'Sahte para iddiaları külliyen yalan'

Gündemdeki 'sahte dolar' iddialarına dair de konuşan Bahçeli, "Piyasada dolaşan sahte dolarlar bize göre Türkiye'ye yönelik yapılan bir operasyondur. Bunlar külliyen yalan ve saptırmadır. Sahte para basımın araştırılması amacıyla soruşturma başlatılmıştır. Ülkemizin sahte parayla anılmasını isteyenlerin hevesleri kursaklarında bırakılmalıdır" ifadelerini kullandı.

'Esad Türkiye'nin uzattığı eli tutmamıştır'

Suriye'de yaşananlara yönelik de konuşan Bahçeli, "Esad Türkiye'nin uzattığı eli tutmamıştır. Askerleri çatışma alanında kaçan bir ülkenin devlet başkanı kuyruğu dik tutuma çabasındadır. Bize göre hâlâ vakit geçmemiştir. Esad'ın Türkiye ile ön şartsız diyalog kurması kendisinin ve ülkesinin hayrındadır. En uzun sınıra sahip olduğumuz Suriye'nin tekrar istikarar kavuşması temennimizdir" dedi.

'Tel Rıfat temizlendi, sıra Münbiç'te'

"Tel Rıfat temizlendi, sıra Münbiç'te" diyen Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"Esad kuyruğu dik tutma çabasında. Esad’ın normalleşme iradesi göstermesi ülkesinin çıkarınadır. Türkiye’nin başta topraklarda gözü yoktur Tel Rıfat’tan çıkarılanların katil olduğunu Kürt kardeşlerimizde görecektir. Suriye toprakları Suriyelilerindir. Tel Rıfat temizlendi sıra Münbiç'te."

'Özgür Bey yolun yol değildir'

Konuşmasında CHP'yi ve Özgür Özel'i de hedef alan MHP lideri, "CHP yönetiminin gözü başka kaşı başka oynamaktadır. CHP, fonlanmış medyası, DEM'lenmiş ortakları, demokratik yollardan sonuç alamayacaklarını anlamıştır. CHP halktan umudunu kesmiştir" iddiasında bulundu.

"Özgür Bey yolun yol değildir. Ağzının ayarı hepten bozuktur" diyen Bahçeli, "Yeni bir cunta hedefindeyseniz bunun sonuçlarına yedi ceddiniz en ağır şekilde katlanacaktır. CHP siyasi iktidarı halkın sevgisiyle değil, sokalara çağrıyla iktidar çağrısına kapılmıştır. CHP 67-68 sonrasında fikir kulüplerini kullanarak iktidar yolunu aramıştır" diye konuştu.