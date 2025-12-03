Devlet Bahçeli'den 'şehit aileleri' çıkışı: Başlarını öne eğdirmeyiz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TürkGün gazetesine verdiği demeçte “Terörsüz Türkiye” sürecine dair değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, özellikle şehit yakınlarına seslenerek, "Başlarını öne eğdirmeyiz. Pazarlık içinde değiliz. Al-ver sürecine tamamen kapalıyız. Cumhuriyetin kuruluş felsefesini zafiyete uğratmayız" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, milletin terörle mücadelede yürütülen adımların yanında durduğunu vurgulayarak, "Kazanan Türkiye ve Türk milleti olacak. Terörsüz Türkiye hedefine zehirleme arasında olanlara milletimiz kulak asmayacak, itibar etmeyecek. Kim ki Terörsüz Türkiye'den rahatsızsa bir karanlık, bir kurnazlık, bir kumpas içinde" sözleriyle sürece yönelik eleştirileri değerlendirdi.

"Şehit ailelerimiz kaygılanmasın"

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamaları şu şekilde:

"Şehit ailelerimiz kaygılanmasın. Gazilerimiz korkuya kapılmasın, onların başlarını öne eğdirmeyeceğiz. Pazarlık içinde değiliz. Al-ver sürecine tamamen kapalıyız. Türkiye’nin egemenlik hukukunu Cumhuriyet'in kurucu ve kuruluş felsefesini zafiyete uğratacak hiçbir yanlışın içinde Cumhur İttifakı olarak yer almayız, alamayız, almayacağız.

"Süreçten rahatsız olanlar kumpas içindedir"

Terörsüz Türkiye hedefini zehirleme arayışında olanlara bilhassa milletimiz kulak asmayacak, itibar etmeyecektir. Kim ki terörsüz Türkiye’den rahatsızsa bir karanlık bir kurnazlık bir kumpas içindedir.

Hiç şüphesiz Kürt kardeşlerimin terörle uzaktan yakından bağ ve bağlantısı yoktur. Farklı, saik ve sebeplerle kandırılan, fakat suça karışmamış, silahlı bir eylemde bulunmamış kim varsa gelip ailesiyle kucaklaşmalıdır. Bizim kaybına göz yumacağımız, heba edeceğimiz tek bir insanımız yoktur. Türkiye Cumhuriyeti haşmetlidir bunun yanında şefkatlidir.

PKK 12 Mayıs'ta silah bırakmış, ve örgütsel varlığını lağvetmiştir. 11 Temmuz'da bir grup PKK'lı silahlarını yakmıştır. Özellikle Suriye'nin kuzey doğusunda tesir alanı bulunan SDG/YPG henüz silah bırakmamış, 27 Şubat İmralı çağrısına riayet etmemiştir. Halbuki İmralı'nın çağrısı PKK'nın yanı sıra bölücü terörün tüm bileşenlerini kapsamaktadır. SDG/YPG Şam yönetimiyle imzalanan 10 Mart tarihli mutabakata mutlaka riayet etmelidir."