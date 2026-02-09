Devlet Bahçeli'den 'süreç' mesajı: Kardeş kavgasını önlemeye kararlıyız

Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) kuruluşunun 57. yılı dolayısıyla düzenlenen toplantıda konuşan Devlet Bahçeli, “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. Bahçeli, milli dayanışma ve toplumsal birlik vurgusunu öne çıkararak, etnik ayrışmalara dayalı yaklaşımlara sert tepki gösterdi.

"Milli vicdanın uyandırılmaya ihtiyacı vardır"

Bahçeli, konuşmasında “Milli vicdanın uyandırılmaya ihtiyacı vardır. İftihar ettiğimiz milletimizin vicdanı birdir. Türk’üyle Kürt’üyle Türk Milleti muzaffer geçmişini geleceğe taşıyacaktır” ifadelerini kullandı. Terörsüz Türkiye hedefinin ancak milli dayanışmanın dinamizmiyle mümkün olacağını belirten Bahçeli, kan bağına ve soya dayalı ırkçı milliyetçilik anlayışlarının Türk milliyetçiliğiyle bağdaşmadığını söyledi.

"Bedel varsa ödemeye hazırız"

“Türkiye Yüzyılı’nı inşa ediyoruz” diyen Bahçeli, MHP’nin kardeş kavgasını önleme konusunda kararlı olduğunu vurgulayarak, “Bedel varsa ödemeye hazırız” dedi. Cumhuriyet’in kuruluş ilkelerinin tartışmaya açılmasına da karşı çıkan Bahçeli, bu ilkeleri etnik köken farklılıkları üzerinden zayıflatmaya yönelik girişimlerin “devletin varlığına kast etmekle eş değer” olduğunu ifade etti.