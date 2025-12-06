Devlet Bahçeli'den sürece tam destek: Tarihi fırsatı israf edemeyiz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu 22. Dönem Sertifika Töreni’nde gündemdeki tartışmalara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, konuşmasında hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik “yüzyılın yolsuzluğu” suçlamasını yineledi hem de Türkiye’nin güvenlik ve siyaset gündemine dair sert mesajlar verdi.

"İBB yolsuzluğu ahlaki krizdir"

Bahçeli, İBB’yi hedef alan sözlerinde, “Yüzyılın yolsuzluğu olarak tanımladığımız İBB soygunluğu her tarafa sıçramıştır. Bu bir ahlak krizi değil midir?” diyerek belediye yönetimini eleştirdi. Türk sporundan sermaye piyasasına kadar çeşitli alanlarda yaşandığını savunduğu usulsüzlüklere dikkat çeken MHP lideri, “Yattığı yerden çok kazanmanın, kalktığı yerden çok aşırmanın amacında olanların neden olduğu ahlaki krizlere hepimizin kafa yorması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin terörle mücadelesine de değinen Bahçeli, hedeflerinin “terörsüz Türkiye” olduğunu vurgulayarak, “Bazı provokatif çıkışlara, siyonist-emperyalist telkinlere, abuk sabuk ifadelere rağmen aşama aşama sonuca doğru gidiyoruz” dedi.

Bahçeli, PKK elebaşından 'kurucu önder' diye bahsederek Öcalan'ın konuşmasıyla ilgili kamuoyuna yansıyan tartışmalarla ilgili, "PKK’nın kurucu önderliğinin mesajları makul, müspet, muteber ve muhayyeldir. Bu mesajın hilafına maksatlı açıklamalar yapmanın hiçbir ehemmiyeti yoktur” ifadelerini kullandı.

"Ben elbette bozkurt’um"

Konuşmasının sonunda “bozkurt” vurgusu yapan MHP lideri, “Ben elbette bozkurt’um. Ecel aman verdiği müddetçe bozkurt olacağım, öyle de göçüp gideceğim” sözleriyle ülkücü harekete bağlılığını yineledi.

Törende yaptığı açıklamalarla hem siyasette hem de kamuoyunda geniş yankı uyandıran Bahçeli, Türkiye’nin “tarihi bir fırsat yakaladığını” belirterek bunun heba edilmemesi gerektiğini söyledi.