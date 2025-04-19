Devlet Bahçeli'den Tarkan'a taziye telefonu
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ünlü şarkıcı Tarkan'ı telefonla arayarak, annesi Neşe Tevetoğlu'nun vefatı nedeniyle taziyelerini iletti.
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MHP Lideri Devlet Bahçeli, geçtiğimiz günlerde kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Neşe Tevetoğlu için ünlü şarkıcı Tarkan Tevetoğlu'nu arayarak taziyelerini iletti. Bengü Türk'ün aktardığı bilgiye göre Bahçeli, telefonla konuştuğu Tarkan'a sabır ve başsağlığı diledi.
68 yaşındaydı
Neşe Tevetoğlu, 17 Nisan'da geçirdiği kalp krizi sonucu 68 yaşında hayatını kaybetmişti. Acı haber sevenlerini büyük üzüntüye sokmuştu.