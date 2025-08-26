Devlet Bahçeli'den 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: 'Önümüzdeki altın fırsat heba edilmemeli'
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Terörsüz Türkiye konusuna ilişkin, "Önümüzdeki altın fırsat heba edilmemeli, coğrafyayı vatan yapan millet çatısı altındaki kardeşlik hissiyat ve hususiyeti zedelenmemeli" açıklamasında bulundu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.
Bahçeli, açıklamasında Terörsüz Türkiye hedefini vurgulayarak, "Terörsüz Türkiye fetihler sürecinin, taarruz bilincinin, hasılı ve son tahlilde Malazgirt Zaferi'nin istikbalin tertemiz yüzüyle birleşmesi, yeni yüzyılın barış, huzur ve kardeşlikle çelikleşmesidir" ifadelerini kullandı.
"Önümüzdeki altın fırsat heba edilmemeli"
Bahçeli, 'Altın fırsatın heba edilmemesi gerektiğini' belirterek, "Coğrafyayı vatan yapan millet çatısı altındaki kardeşlik hissiyat ve hususiyeti zedelenmemelidir" dedi.
MHP lideri ayrıca, "Terörsüz Türkiye'nin kararlı adımları ve kaderimize yön verecek sağlam atılımları el ele güç birliği halinde yapılmaktadır" değerlendirmesinde bulundu.