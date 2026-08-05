Devlet Bahçeli'den 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Ahmetler göreve, Demirtaş evine dönmeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis'e sunulan "çerçeve yasa"ya attığı imzanın ardından değerlendirmelerde bulundu. Yandaş gazeteci Sinan Burhan'a konuşan Bahçeli, daha önce de dile getirdiği "Öcalan umuda, Ahmetler göreve, Demirtaş evine dönmelidir" sözlerini yineledi.

"Türk’üyle, Kürt’üyle herkes kazanmıştır"

Gazeteci Sinan Burhan'a konuşan Bahçeli, çerçeve yasaya verdiği destekle ilgili konuşan Bahçeli, "Attığımız bu imza hayırlı ve uğurlu olsun. Bu imzayla bin yıllık kardeşliğimiz bir kez daha tescillenmiştir. Türk’üyle, Kürt’üyle, dili ve kimliği ne olursa olsun herkes kazanmıştır. 86 milyon vatandaşımız ve Orta Doğu halkları kazanmıştır. Aynı zamanda küresel projelerin bozulmasının ilk adımı da atılmıştır. Bu vesileyle, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Meclis Başkanımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sürece ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Bahçeli, "Bu proje bir devlet projesidir. Meclisimiz bu konuyla ilgili gerekli inisiyatifi almıştır. Devletimiz gerekli çalışmaları yürütüyor. Hep birlikte bu süreci takip edeceğiz" dedi.

Bahçeli, son dönemde MHP grup toplantılarında "Terörsüz Türkiye" sürecine neden yer vermediğine ilişkin soruya ise, "Bize zaman zaman soruyorlar; son grup konuşmalarında niçin ‘Terörsüz Türkiye’ sürecine değinmiyorsunuz diye… Biz devlet adabına riayet ederiz. Sayın Cumhurbaşkanımız süreci yakından takip ediyor. Sayın Meclis Başkanımız da konuya vaziyet ediyor. Biz de kendilerine destek veriyoruz. Onların yürüttüğü çalışmaların önüne geçmek doğru değildir" yanıtını verdi.

"Ahmetler göreve, Demirtaş evine dönmeli"

Selahattin Demirtaş ile avukatları aracılığıyla iletişim kurduğunu belirten Bahçeli, "Halini hatırını sorarım. O da bana selamlarını iletir. İyi bir hukukumuz var. Ayrıca kendisinin herhangi bir talebi veya isteği olup olmadığını da sorarım. Demirtaş’la Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde birlikte çalıştık. Ben yine aynı şeyi söylüyorum. Selahattin Demirtaş evine, Ahmetler görevine, Öcalan umut hakkına kavuşmalıdır. Türkiye huzur bulmalıdır. Hedefimiz Türkiye’nin ve bölgenin huzura kavuşmasıdır" diye konuştu.