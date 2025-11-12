Bahçeli'den uçak kazası sonrası dikkat çeken mesaj!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Azerbaycan’dan Türkiye’ye gelirken Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C-130 tipi askeri nakliye uçağıyla ilgili yazılı bir açıklama yayımladı. Bahçeli, kazada 20 askerin şehit olduğunu belirterek, “Bu elim olay milletimize büyük bir acı yaşatmıştır” ifadesini kullandı.

Bahçeli: Her ihtimal titizlikle araştırılacak

Bahçeli, kazanın tüm yönleriyle inceleneceğini belirterek, “Bu elim ve feci olay elbette bütün yönleriyle incelenecek, her ihtimal dikkat ve titizlikle araştırılacaktır. Kaldı ki beklentimiz ve temennimiz de budur” dedi.

Spekülasyonlara karşı da uyarıda bulunan MHP lideri, resmi açıklama yapılmadan ortaya atılan iddiaların asılsız olduğunu vurguladı. Bahçeli, “Resmi açıklama kamuoyuyla paylaşılmadan, uçağın düşüşüne yol açan asıl amiller gün yüzüne çıkartılmadan dile getirilen her iddia spekülasyon, her ifade hükümsüz ve temelsiz kalacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

Yorum yapanlara tepki gösterdi

Ayrıca Bahçeli, olayla ilgili yetkililerin dışında yapılan yorum ve paylaşımların yanlış yönlendirmelere yol açabileceğini belirterek, "Bilirkişilik taslayan kimi aymazların milletimizin aklını karıştırmaya, maksatlı ve mahsurlu şekilde dedikodu yaymaya, ortamı germeye inatla heves ve niyet etmeleri izahı olmayan garabet bir yanlış şeklinde değerlendirilecektir" ifadelerini kullandı.