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Devlet Bahçeli'nden Özgür Özel'e sert uyarı!

MHP lideri Devlet Bahçeli'den CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sert bir uyarı geldi. MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bahçeli'nin Özel'e "Yargıya saygı duy, partinde otur" dediği kaydedildi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik bir uyarıda bulundu. MHP’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bahçeli'nin Özel'e "Yargıya saygı duy, partinde otur" dediği ifade edildi.

 

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