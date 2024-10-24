Devlet Bahçeli'nin çağrısına DEM'den cevap: Öcalan hazır, devlet hazır mı?

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında, “Şayet teröristbaşının tecriti kaldırılırsa, gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün bittiğini, örgütün lağvedildiğini ilan etsin.” demişti.

Türkiye için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduklarını söyleyen Bahçeli, “Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın.” ifadelerini kullanmıştı.

PKK'dan TUSAŞ'a saldırı

Bahçeli'nin çağrısına ilişkin tartışmalar sürerken, dün PKK'lı teröristlerce TUSAŞ'a saldırı düzenlendi. 5 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından Bahçeli'nin çağrısına yönelik tartışmaların alevi körüklendi.

DEM Parti'den 'Devlet hazır mı? cevabı

Dün de DEM Milletvekili Ömer Öcalan, İmralı'ya giderek PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmüştü. Bugün Bahçeli'nin çağrısına karşılık DEM Parti den cevap geldi.

'Bu sözü hayata geçirme zamanı'

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, "İmralı hazır, Öcalan hazır. Peki devlet hazır mı? Sıra bu çağrıyı yapanlar ve destekleyenlerde. Artık bu sözü hayata geçirme zamanı" ifadelerini kullandı.