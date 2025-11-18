Devlet Bahçeli'nin 'İmralı ziyareti' mesajına Bakan Tunç'tan yanıt

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İmralı ziyeretine yönelik sözlerinin ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sürecin tamamen TBMM'deki komisyonun yetkisinde olduğunu söyledi.

Bakan Tunç, Bahçeli'nin açıklamalarına ilişkin yöneltilen soruya, "Sayın Bahçeli'nin de bugün ifade ettiği İmralı'ya ziyaret konusu Meclis'teki komisyonun vereceği karar doğrultusunda gerçekleşecektir. Bu noktada takdir yetkisi Komisyon'a aittir. Komisyonun kararını bekleyeceğiz" ifadeleriyle yanıt verdi.

Bahçeli ne demişti?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Komisyon İmralı'ya gitsin" çağrısını yinelemiş, "Kimse gitmezse alırım yanıma 3 arkadaşımı, kendi imkanlarımla İmralı'ya gitmekten, bir masa başında yüz yüze gelmekten imtina etmem" açıklamasında bulunmuştu.