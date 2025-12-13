Devlet Bahçeli'ye Ahmet Özer'den sürpriz ziyaret

Görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.

Özer, Ankara’da MHP Genel Merkezi’nde gerçekleşen buluşmanın ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Paylaşımında, "Sayın Bahçeli'ye barış sürecine özverili ve samimi katkıları için teşekkürlerimi sundum. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda üzerimize düşeni yapacağız" ifadelerini kullandı.

"Kayyum uygulaması kalkmalı"

Görüşmede, yargı süreçlerinin cezalandırmaya dönüşmemesinin ve kayyum uygulamalarına son verilmesinin sürece olumlu katkı sağlayacağını dile getirdiğini belirten Özer, bu konudaki değerlendirmelerini Bahçeli ile paylaştığını aktardı.

Ahmet Özer’in, Aziz İhsan Aktaş soruşturması kapsamında tutuklandığı, yaklaşık bir ay önce ise tahliye edildiği biliniyor.