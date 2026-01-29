Devlet büyüklerinin görüntülerini kullandılar: Yapay zekalı yatırım vurgunu çökertildi

Yapay zeka teknolojisi kullanılarak hazırlanan sahte yatırım reklamlarıyla dolandırıcılık yapan bir çeteye yönelik Afyonkarahisar merkezli operasyon düzenlendi. Devlet büyükleri ve tanınmış kişilerin görüntülerinin kullanıldığı videolarla iki vatandaşı toplam 873 bin 651 TL dolandırdığı belirlenen şüphelilerden 17’si gözaltına alındı.

Siyasilerin videolarını kullandılar

Edinilen bilgilere göre, şüpheliler sosyal medya platformları üzerinden yapay zeka destekli programlar kullanarak devlet büyükleri ile tanınmış isimlerin görüntülerini içeren videolar hazırladı. Bu videolar aracılığıyla hisse senedi ve yatırım vaadiyle reklamlar veren çete, iki vatandaşı yüksek kazanç vaadiyle kandırarak haksız kazanç sağladı.

17 şüpheli gözaltına alındı

Olayın tespit edilmesinin ardından Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan teknik ve fiziki takip sonucu, dolandırıcılık faaliyetlerine 19 kişinin karıştığı belirlendi. Afyonkarahisar merkezli olmak üzere 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, 17 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Operasyon kapsamında şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalar ile gözaltı anları polis kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.