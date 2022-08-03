Devlet Denetleme Kurulu, 2022 KPSS için suç duyurusunda bulundu

Devlet Denetleme Kurulu (DDK), ÖSYM tarafından yapılan 2022 Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) yönelik iddiaları inceledi ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

ÖSYM tarafından pazar günü yapılan KPSS 2022 Lisans Genel Yetenek - Genel Kültür Sınavı ile Eğitim Bilimleri Sınavı'na ilişkin sosyal medyada ortaya atılan iddialar üzerine inceleme başlatıldı.

DDK, sınavda sorulan soruların bir yayınevinin deneme kitabındaki soruyla çakıştığı iddiası üzerine incelemeleri yaptı ve bugün ÖSYM'nin Bilkent yerleşkesine giden DDK müfettişlerinin incelemesi sonunda, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

ÖSYM, sınavla ilgili sosyal medyada yer alan iddiaların asılsız olduğu bildirmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir talimat vererek, Devlet Deneteleme Kurulu'nun bir inceleme başlatmasını istemişti.

Dün akşam da Cumhurbaşkanlığı Kararıyla, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün görevinden alınmıştı.