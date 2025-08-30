Devlet erkanı Anıtkabir'de: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Erdoğan, mozolesine çelenk bırakarak, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

30 Ağustos Büyük Zafer'in 103'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında, ilk tören Anıtkabir'de düzenlendi. Tören, devlet erkanının Aslanlı Yol'da yürüyüşüyle başladı.

Anıtkabir Özel Defteri imzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kortejde, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yüksek yargı organlarının başkanları, komutanlar, siyasi partilerin temsilcileri, bürokratlar ve diğer devlet erkanı yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk'ün mozolesine ay yıldız motifli çelenk bıraktı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı, ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti ve Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Erdoğan'ın 30 Ağustos mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, bugün milletçe Büyük Zafer'in 103'üncü yıl dönümünü bir kez daha gururla kutluyoruz. Anadolu'yu ebedi ve ezeli vatanımız olarak tescillediğimiz Büyük Zafer'in kazanılmasına vesile olan zatıaliniz ile birlikte silah arkadaşlarınızı, kahraman şehit ve gazilerimizi rahmetle yad ediyoruz.

Müstevi emeller taşıyanlar bundan bir asır önce olduğu gibi bugün de boş durmamakta, sinsi hesaplar peşinde koşmaktadır. Coğrafyamızı istikrarsızlığa sürükleme planları karşısında devletimiz kendi güvenliği ve vatandaşlarının huzuru için her türlü tedbiri almaktadır.

Emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyeti emin ve ehil kadroların riyasetinde tam bir emniyet içindedir. Ruhun şad olsun."