Devlet erkanından Anıtkabir ziyareti

Büyük zaferin 100. yılı kutlamaları kapsamında, ilk tören Anıtkabir'de düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kortejde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yüksek yargı organlarının başkanları, komutanlar, siyasi partilerin temsilcileri, bürokratlar ve diğer devlet erkanı yer aldı.

Erdoğan, Atatürk'ün mozolesine ay yıldız motifli çelengi bıraktı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve protokolde yer alan devlet erkanı, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Erdoğan, şu satırları kaleme aldı:

“Şanlı tarihimizin en önemli dönüm noktalarından büyük zaferin 100. seneyi devriyesinde zatıalinizi, silah arkadaşlarınızı rahmetle yad ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’ni bizlere çizdiğiniz hedefler çerçevesinde ilerletmeye devam ediyoruz. Küresel salgın krizini alnının akıyla atlatan ülkemiz, barış ve istikrarın yeniden tesisi için tüm dünyanın dikkatini toplayan diplomatik hamlelere imza atmaktadır. Mazlumlara da umut olan Türkiye’nin inşasını eli kanlı terör örgütlerinin saldırıları engelleyemeyecektir. Ruhun şad olsun.”

Anıtkabir’deki resmi törenler sona ererken, Anıtkabir vatandaşların ziyaretine açıldı.