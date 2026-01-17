Tan Sağtürk neden görevden alındı? Tan Sağtürk kimdir? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü kim olacak?

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, Cumhurbaşkanı kararıyla görevden alındı. Görevden alma kararı, Resmî Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan kararla Sağtürk’ün görevine son verilirken Sağtürk'ün neden görevden alındığına dair bir açıklama gelmedi.

Tan Sağtürk, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü görevine 15 Eylül 2023'te atanmıştı.

Sağtürk bakan danışmanı olacak

Sağtürk, iki yılı aşkın süredir yürüttüğü Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü görevinin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde yeni görevine başlayacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile yapılan görüşmenin ardından gerçekleştirilen atamayla Sağtürk, Türkiye’nin kültür ve sanat politikalarının belirlenmesine Bakan Danışmanı olarak katkı sunacak.

Bakan Ersoy, bugüne kadar ortaya koyduğu katkılar için Tan Sağtürk’e teşekkür ederek, “Görev süresi boyunca başarılı işlere imza atan, opera ve balede rekorlar kırılmasının önünü açan Sayın Tan Sağtürk’ün bilgi ve birikiminden Bakanlığımızın farklı alanlarında da yararlanmaya devam edeceğiz. Yeni görevinde kendisine başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Tan Sağtürk, görev devrinin ardından Bakan Danışmanı olarak çalışmalarına başlayacak.