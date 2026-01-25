DEVLET SU İŞLERİ: DSİ sürekli işçi kura çekimi ne zaman yapılacak?

DSİ sürekli işçi alımı için başvuru süreci tamamlandı. Şimdi adaylar kura çekiminin yapılıp yapılmadığını merak ediyor. Özellikle sonuçların hangi gün açıklanacağı en çok aranan konular arasında yer alıyor. DSİ’nin resmi duyuruları yakından takip edilirken "DSİ sürekli işçi kura çekimi ne zaman yapılacak" sorusuna cevap aranıyor.

2025 DSİ personel alımı kurası ne zaman?

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı ilana göre, sürekli işçi alımı için kura çekilişi tarihi 2 Mart 2026 olarak belirlendi.

Kura çekilişinin yapılacağı yer ve başlangıç saati gibi detaylı bilgiler, alımı gerçekleştirecek olan ilgili Bölge Müdürlüklerinin resmî internet sayfaları üzerinden adaylara ayrıca duyurulacak.