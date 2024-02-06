Devletimiz, depremin ilk anından itibaren bölgeden elini çekmedi

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa BULUNTU

TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu, dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanlarımızla alacağımız reaksiyonlarla ilgili toplantılar gerçekleştirdik.

Medyada, gerek yerel gerekse ulusal yayın organları ve televizyon kanallarında; şehrimizin ve iş dünyamızın durumuyla alakalı röportajlar verdik, iş dünyasından gelen talepleri objektif bir şekilde değerlendirerek sorunları dile getirdik. İş dünyamızla bir araya gelerek, ortak taleplerimizi belirleyip Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ilettik. Bu noktada yüzlerce heyetle görüşerek sayısız toplantılara imza attık.

Küçük Sanayi Sitesi ile ilgili bir takım çalışmalar oldu, çalışmalar neticesinde yerinde çözüm noktasında başarı elde ettik. Küçük Sanayi Sitesi’nde iki kooperatif bulunuyordu ve bu kooperatiflerin kredi borçları vardı. Kooperatiflerimizin içinde bulundukları durumla ilgili Sanayi Bakanlığı bir yol haritası belirlendi ve bu sorun çözüldü.

Küçük Sanayi Sitesi için yerinde dönüşüm projesi uygulanacak

Deprem felaketindeki illerin merkezinde yer alan sanayi kenti Kahramanmaraş’ta 30 bine yakın esnaf, ekonomik anlamda çok ciddi manada etkilendi. Kentimizdeki OSB’lerin yüzde 60-70’inde çok ağır hasarlar meydana geldi.

Küçük ve orta ölçekli işletmelerimizin özellikle Küçük Sanayi Sitesi’nde 2 bin 500’e yakın işyerinin yaklaşık bin 200’e yakını ağır hasarlı ve yıkıktı. Küçük Sanayi Sitesi için yerinde dönüşüm projesi uygulanacak. Bu noktada, şu an 184 işyerinin yapımı için ihalesi yapıldı, inşaat çalışmalarına başlandı. Kahramanmaraş’ın ihracatı depremin yaşandığı 2023 yılında 1 milyar 20 milyon dolar tutarında gerçekleşti.

2022 yılında ise ihracat tutarımız 1 milyar 464 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracat rakamlarına göre, iki yıl arasındaki azalma yüzde 30 dolayında oldu. Kahramanmaraş’tan yurt dışına en fazla ürün ihraç eden sektörleri ise tekstil ve ham maddeleri, demir ve demir dışı metaller ile hazır giyim ve konfeksiyon oluşturdu. 2022 yılında 174 bin 436 kişinin istihdam edildiği Kahramanmaraş’ta 2023 yılı Ekim ayı verilerine göre 164 bin 117 kişi istihdam edildi.

KOBİ’ler için verilen desteğe ciddi bir müracaat var

Geçen yıl Kasım ayı içinde, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanı Sayın Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, deprem bölgelerine yönelik destek paketini Kahramanmaraş’a gelerek, Odamız ev sahipliğinde düzenlenen programla duyurdu. Bu KOBİ’lerimiz için oldukça önemli bir destekti ve baktığımız zaman Kahramanmaraş genelinde çok ciddi bir müracaat var. Öte yandan Birleşmiş Milletler Alan Bazlı Koordinasyon Toplantısı’na ev sahipliği yaptık.

Bunlar bizim için çok önemli, çünkü şehrimiz adına ciddi kaynaklar temin edebiliyoruz. Tabi bu görüşmeler uzun süreli görüşmeler. Ayrıca Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile kadın işverenlere yönelik 257 kadın işverenimize hibe desteği sağlandı. Hibe alan kadın işverenlerle Odamız ev sahipliğinde toplantı gerçekleştirdik. Birinci fazda 257 kadın işverene 14 milyon 320 bin TL, ikinci fazda 530 işletmeye 29 milyon 780 bin TL destek sağladık.

KOSGEB verilen desteğin en güzel örneği

2023 yılını geride bırakırken; tüm bu olumsuzluklar ve yıkıma rağmen şehir olarak yaralarımızı sarmak ve hasarımızı onarmak için çaba içerisine girdik. Devletimiz, depremin ilk anından itibaren bölgeden elini çekmedi. Bu doğrultuda kamu tarafından kolaylaştırıcı adımlar ve sağlanan desteklerle önemli mesafeler kat ederken, hayata geçirdiğimiz projeler ve yaptığımız çalışmalarla küçük esnafımızdan kadın işverenlerimize, büyük sanayicimizden küçük ve orta ölçekli işletmelere kadar tüm iş dünyasının yanında olduk, bu desteklerin en güzel örneği son verilen KOSGEB desteğidir.

Yeni sanayi alanları ilan edilmesi ilimizin dönüm noktasıdır

Tomsuklu’da 9 bin 100 dönümlük alanı şehrimize sanayi alanı olarak kazandırmıştık. Tomsuklu’nun haricinde, yeni sanayi alanları ilan edilmesi bizim için bir dönüm noktasıdır. 1976 yılında Kahramanmaraş Kavlaklı OSB ile başlayan sanayileşme hamlesi bugüne kadar tüm ilçelerimizde dâhil 27 bin dönüm saha üzerinde gerçekleşti. Son kararnamelerle ise 3 ay içinde ilan edilen sanayi alanlarının toplamı 20 bin dönümü buldu.

Yani 50 yılda ilan edilen sanayi alanlarının yüzde 70’i kadar alan, son 3 ayda ilan edildi. Bu durum şehrimiz için çok büyük bir fırsattır. Biz şu an bu bölgelerin devriyle alakalı çalışmaları bekliyoruz. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) heyetinin ziyaretinin ardından Kahramanmaraş’ta savunma sanayi yatırımıyla alakalı ciddi bir hamle başladı. TUSAŞ üzerinde çok duruyoruz. Bu proje Kahramanmaraş için yüzyılın projesidir.