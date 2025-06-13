Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami kimdir? Hüseyin Selami Türk mü?

Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami, İsrail'in İran'ı hedef alan saldırısı sonrası yaşamını yitirdi. 21 Nisan 2019’da İran Dini Lideri Ali Hamaney tarafından Devrim Muhafızları Ordusu başkomutanlığına atanan Selami'nin biyografisi yoğun şekilde aratılıyor. Sıkça "Hüseyin Selami kimdir" sorusu geliyor.

Hüseyin Selami kimdir?

Hüseyin Selâmi, İranlı tümgeneral. 2019-2025 yılları arasında İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun başkomutanı olarak görev yapmıştır.

Hayatı ve Eğitimi

1960 yılında İran’ın İsfahan eyaletine bağlı Gülpayegan kentinde doğdu. 1978 yılında İran Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde makine mühendisliği eğitimine başladı. İran-Irak Savaşı’nın patlak vermesi üzerine İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu’na katıldı. Savaş sonrası eğitimine devam ederek savunma yönetimi alanında yüksek lisans yaptı.

Askerî Kariyeri

Selâmi, İran-Irak Savaşı sırasında Devrim Muhafızları bünyesinde İsfahan’daki birliklerde görev aldı. 2005 yılında Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı oldu. 2009 yılında başkomutan yardımcılığına getirildi. Aynı zamanda Tahran’daki Yüksek Millî Güvenlik Üniversitesi’nde çeşitli görevlerde bulundu.

21 Nisan 2019’da İran Dini Lideri Ali Hamaney tarafından Devrim Muhafızları Ordusu başkomutanlığına atandı. Bu atama, ABD Başkanı Donald Trump’ın 8 Nisan 2019’da Devrim Muhafızları’nı terör örgütü ilan etmesinden kısa süre sonra gerçekleşti.

Uluslararası Yaptırımlar ve Açıklamaları

Hüseyin Selâmi, ABD ve Birleşmiş Milletler tarafından çeşitli dönemlerde yaptırımlara tabi tutuldu. 2006 yılında BM Güvenlik Konseyi, 2007 yılında ise ABD Hazine Bakanlığı tarafından İran’ın nükleer ve balistik füze programlarıyla ilişkili olduğu gerekçesiyle yaptırım listesine alındı.

Selâmi, görev süresi boyunca ABD, İsrail ve Suudi Arabistan'a yönelik sert söylemleriyle dikkat çekti. ABD’nin kendisini ve Devrim Muhafızları’nı “terörist” ilan etmesine karşılık, bunun bir “onur” olduğunu ifade etti.