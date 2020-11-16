Dezenfektancılar, triger tabancası tedarikinde fiyat baskısı yaşıyor

Barış SEDEF

Pandemi nedeniyle dünyada vaka artışları sürerken, bir yandan da dezenfektan ürünlerinin aparatlarına yönelik taleplerde de ciddi artışlar söz konusu. Triger tabancası ve sıvı sabun valfi üretiminin önemli bir kısmı Çin’de yapılırken, arz talep dengesine bağlı olarak ürün fiyatlarında da ciddi artışlar kaydedildi.

PLAT Özel Markalı Ürünler Sanayicileri ve Tedarikçileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İmer Özer, triger tabancalarının temizlik sürecinde sıvı püskürtmesini sağlayan temel ürünler arasında yer aldığını ifade etti.

Özer, triger tabancalarının Türkiye’de üretilmediğinin ve ithal edildiğinin altını çizerek, “Bu ürünün yüzde 90’ı Çin’den geliyor. Pandemi öncesi ürünün bir tanesi 0,060 cent civarında yer alırken, pandemiyle birlikte bu rakam 0,20 cent’e yükseldi. Burada üç kattan fazla fiyat artışı oldu. Bunun üzerine ürün teslimat süresi de altı ay sonrasına verilince yerli üreticiler piyasaya ürün sürmede ciddi sorunlar yaşıyor” dedi.

Diğer taraftan triger tabancasının Türkiye’de üretilmemesine rağmen ithalatına ekstra yüzde 10 vergi eklenmesinin dezenfektan ve hijyen ürünlerine yönelik imalat yapan firmaların maliyetini artırdığını dile getiren Özer, “Ayrıca Ticaret Bakanlığı bu ürüne bir de yüzde 10 vergi getirdi. Bu ürünün bile imalatının yerli imkanlarla gerçekleştirilmesi önemli bir döviz çıktısının içeride kalmasını sağlayacaktır. Sadece bu ürünün adedine vergi başı 1 TL fark gelmeye başladı. Diğer taraftan 2019 ithalat rakamlarına baktığımızda, Trigerde dış alım rakamı 28 milyon dolar, sıvı sabun valfi ithalatı ise 22 milyon dolar. Pazardaki arz-talep dengesi kapsamında mevcut rakamların yılsonu itibarı ile yaklaşık dört kat artacağını öngörüyoruz” şeklinde konuştu.

“Sıvı sabun valfinde iç pazarda oluşan boşluk kısmen kapandı”

Buna ilave sıvı sabun valfi konusunda Türkiye’de bazı firmaların imalata da başladığını kaydeden Özer, “Dışa bağımlı bir konumdaydık. Ancak bu alanda yerli bir firma üretime başlayarak bu alanda iç pazarda ortaya çıkan boşluğu kısmen kapattı. Biz yaklaşık sekiz ay öncesine kadar bu ürünün tamamını Çin’den tedarik ediyorduk. Yerli imkanlarla yapılan ürün, ithal ürünlere göre yüzde 10 pahalı olabilir ancak iç talepteki ihtiyaçlara kısmen cevap vermesi konusunda anlamlı bir yatırım” değerlendirmesinde bulundu.

"Özel markalı ürünlerde ihracata odaklandık"

PLAT Özel Markalı Ürünler Sanayicileri ve Tedarikçileri Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Hatiboğlu hammaddeyi ithal ettiklerini ve ürünü yarı mamul hale getirerek iç piyasaya sürdüklerini belirterek, “Dövizle aldığımız hammaddeye minimum altı ayda bir zam geliyor. Ancak biz bu ürünleri mamul madde haline getirdiğimizde iç piyasaya TL olarak sunuyoruz. Bu durum cirolarımızı düşürmese de kârlılıklarımızı aşağıya çekiyor” dedi.

Yüksek indirim market zinciri Dollar General, ABD’nin 44 eyaletinde 17 binden fazla mağazası ile faaliyet gösteriyor. İhracat çalışmaları kapsamında Dollar General ile 37 üyelerini dijital platform üzerinden yapılan bir toplantıda bir araya getirdiklerine dikkat çeken Hatiboğlu, “Özel markalı ürünlerde çalışmalarımızı ihracat ağırlıklı yoğunlaştırmaya başladık. Üyelerimize sunduğumuz B2B görüşmeler sayesinde ihracat konusunda yeni fırsatlara kapı açılması mümkün olacaktır. Prensipte görüşmeleri olumlu geçen firmalarımız var. Bu görüşmelerin aksiyona dönmesiyle hem ülkemiz hem de sektörümüz önemli girdiler elde edecektir” değerlendirmesinde bulundu.