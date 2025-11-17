Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: “Avrupa’dan suçlular Türkiye’ye gönderiliyor” iddiası gerçeği yansıtmıyor

DMM, “Afgan, Iraklı ve Suriyeli suçlular Avrupa’dan uçaklarla Türkiye’ye gönderiliyor” iddiasının tamamen asılsız olduğunu açıkladı.

Yapılan açıklamada, Türkiye’nin üçüncü ülke vatandaşlarını başka ülkelerden kabul etmesine yönelik herhangi bir uygulamasının bulunmadığı vurgulandı. DMM, “Suç kaydı bulunan ya da yasal ikamet hakkı olmayan yabancıların Türkiye’ye iadesi mümkün değildir. Türkiye yalnızca kendi vatandaşlarına ilişkin işlemleri, uluslararası hukuk çerçevesinde ve gerekli inceleme–itiraz süreçleri tamamlandıktan sonra bireysel düzeyde yürütmektedir” ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, üçüncü ülke vatandaşlarının toplu veya bireysel şekilde Türkiye’ye gönderilmesinin söz konusu olmadığı belirtilirken, söz konusu iddiaları yayan kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 217/A maddesi kapsamında “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

DMM, kamuoyuna “resmi makamlarca yapılan açıklamaları dikkate almaları ve kaynağı belirsiz dezenformasyon içeriklerine itibar etmemeleri” çağrısında bulundu.