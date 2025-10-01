Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden KAAN açıklaması: “Cumhurbaşkanına yanlış bilgi verildiği iddiası asılsız”

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan’a KAAN uçaklarının motorları hakkında bilgi verilmediği veya yanlış bilgi verildiği yönünde dolaşıma sokulan iddialar dezenformasyon ürünüdür" açıklaması yaptı.

Merkezden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Savunma Sanayii İcra Komitesi Başkanı olarak stratejik yatırımlara doğrudan liderlik etmektedir. Milli Muharip Uçak KAAN ve milli motor geliştirme programı, Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu, iradesi ve kararlığı doğrultusunda, Savunma Sanayii Başkanlığımızın koordinasyonunda ve Türk mühendislerinin fedakârca gayretleriyle ilerlemektedir.”

“Cumhurbaşkanlığı makamını hedef alan dezenformasyon”

Açıklamada, Cumhurbaşkanının stratejik yatırımlar konusunda bilgilendirilmediği ya da yanlış bilgilendirildiği yönündeki iddiaların, Cumhurbaşkanlığı makamını hedef alan açık bir dezenformasyon girişimi olduğu vurgulandı.

Kamuoyuna, stratejik öneme sahip milli savunma projeleri hakkında ortaya atılan spekülasyonlara itibar edilmemesi ve yalnızca resmî kurumların açıklamalarının dikkate alınması çağrısı yapıldı.