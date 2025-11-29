DGM'den Vırat gemisinin son durumuna ilişkin açıklama
Denizcilik Genel Müdürlüğünden, "Vırat" gemisinin Türkeli’ye 1 Aralık'ta varacağının tahmin edildiği bildirildi.
Genel müdürlüğün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından söz konusu geminin son durumuna ilişkin şu paylaşım yapıldı.
"Gövdesinde su üstünde hasar bulunan geminin çeki operasyonu bugün saat 17.45’te başlamış olup gemi Türkeli’ye tahmini 1 Aralık'ta 13.00’te varacaktır. Süreç takip edilmektedir."
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA