DGS 2024 AÇIKLANDI MI? DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sonuçları bugün açıklanır mı?

"Dikey Geçiş Sınavı 2024 sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı eylül ayının başlamasıyla gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Dikey Geçiş Sınavı 2024 yılında 30 Haziran Pazar günü gerçekleştirildi ve sınav sonuçlarının 14 Ağustos'ta açıklanması bekleniyordu. Dikey Geçiş Sınavı sonuçları ÖSYM'nin sonuç sayfasından ilan edilecek. Peki, "DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?", "DGS sonuçları açıklandı mı, DGS sonuçları bugün açıklanır mı?", "DGS sonuçları neden açıklanmıyor?" İşte detaylar...

DGS 2024 sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarafından net bir şekilde DGS'nin hangi tarihte açıklanacağıyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Ancak DGS sonuçlarının eylül ayı başında açıklanması bekleniyor.

DGS sonuçları sorgulama: DGS sonuçları nasıl öğrenilir?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince, 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı'nın nasıl sorgulanacağı da merak edilen başlıklar arasında.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.

DGS tercihleri ne zaman başlayacak?

DGS sonuçlarının açıklanmasıyla beraber tercihlerin başlayacağı tarihler de belli olacak.

Yerleştirme işleminde, 2024-DGS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak.

Adayların, tercihlerini yapmadan önce ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri ve tercih süresince yayımlanan tablolardan yararlanmaları gerekiyor.