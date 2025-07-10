DGS 2025 sınav yerleri belli oldu! DGS sınav giriş belgesi sorgulama için tıklayınız
DGS sınav yerleri belli oldu. ÖSYM yaptığı son dakika duyurusunda "20 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak olan 2025 Dikey Geçiş Sınavı’na (2025-DGS) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır." diye belirtti. Şimdi yüz binler ÖSYM'nin resmi sitesine akın ediyor ve sınav giriş belgesine erişmek istiyor.
DGS sınav giriş belgesi için bugün yoğun bir mesai harcandı. Adaylar sabahtan bu yana sına girecekleri yerleri öğrenmek adına ÖSYM'nin sitesini sık sık kontrol etti. ÖSYM beklenen duyuruyu az önce geçti.
ÖSYM'den yapılan açıklamada "20 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak olan 2025 Dikey Geçiş Sınavı’na (2025-DGS) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır." denildi.
2025 DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini 10 Temmuz 2025 tarihinden itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.
DİKKAT!
20 Temmuz 2025 tarihinde uygulanacak olan 2025-DGS için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.