DGS 2025 taban puanları açıklandı mı? DGS taban ve tavan puanları...
DGS sonuç ilanı bugün saat 10.00'da ÖSYM tarafından geldi. Adaylar sonuçları öğrendi şimdi sırada tercih süreci var. Geçen yıl incelediğinde işlemlerin 22 Ağustos'ta başlaması beklenirken taban puanları da merak edilmeye başlandı. Peki, 2025 taban puanları erişime açıldı mı?
20 Temmuz'da gerçekleşen DGS'nin sonuçları bugün erişime açıldı. Puanlarını öğrenen yüz binleri şimdi tercih heyecanı sardı. Lisans adayları bir yandan tercih işlem tarihini araştırmaya başlarken bir yandan da taban puanlarını öğrenmeye çalışıyor. İşte detaylar...
2025 DGS taban puanları açıklandı mı?
2025 DGS taban puanları açıklanmadı. Yeni taban puanları tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından belli oluyor. 2024 taban puanlarını öğrenmek içi aşağıdaki linke tıklayınız...
2024 DGS TABAN PAUNLARI İÇİN TIKLAYINIZ
DGS tercihleri ne zaman alınacak?
DGS tercih tarihlerine ÖSYM'nin takviminde yer verilmedi. 2024'te sonuçlar 10 Eylül'de ilan edilmiş tercih işlemleri 18 Eylül'de başlamıştı. Aynı süreç işlediği takdirde DGS 2025 tercih işlemlerinin 22 Ağustos'ta başlaması beklenir.