DGS başvuruları başladı! İşte 2025 DGS kılavuzu ve başvuru ekranı...
ÖSYM tarafından her yıl düzenlenen, ön lisans programlardan mezun olan öğrencilerin lisans programlara geçiş yapabilmelerini sağlayan sınav olan DGS bu yıl 20 Temmuz'da yapılacak. Bugün adaylar için önemli bir gün... ÖSYM'den gelen duyuru ile DGS'nin başvuruları başladı ve 6 Haziran'a kadar devam edecek.
2 yıllık meslek yüksekokulu mezunları, lisans (4 yıllık) diploması almak ve akademik kariyerlerine devam edebilmek için DGS’ye giriyor. Bu yıl da adaylar 20 Temmuz 2025'te sınavda ter dökecek. Sınava giriş yapabilmek için ise başvuru şart.
2025 DGS başvuruları başladı
2025 Dikey Geçiş Sınavı başvuruları 21 Mayıs'ta başlayıp 2 Haziran'da son bulacak. Geç başvuru tarihi ise 13 Haziran olarak belirlendi.
Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.
2025-DGS: Kılavuz ve Başvuru Bilgileri
DGS başvuru ücreti ne kadar?
2025 DGS başvuru ücreti kılavuzun yayımlanması ile birlikte belli oldu. Bu yıl sınav ücreti 950 TL olarak belirlendi.