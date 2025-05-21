2 yıllık meslek yüksekokulu mezunları, lisans (4 yıllık) diploması almak ve akademik kariyerlerine devam edebilmek için DGS’ye giriyor. Bu yıl da adaylar 20 Temmuz 2025'te sınavda ter dökecek. Sınava giriş yapabilmek için ise başvuru şart.

2025 DGS başvuruları başladı

2025 Dikey Geçiş Sınavı başvuruları 21 Mayıs'ta başlayıp 2 Haziran'da son bulacak. Geç başvuru tarihi ise 13 Haziran olarak belirlendi.

Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.

DGS Başvuru Ekranı

2025-DGS: Kılavuz ve Başvuru Bilgileri

DGS başvuru ücreti ne kadar?

2025 DGS başvuru ücreti kılavuzun yayımlanması ile birlikte belli oldu. Bu yıl sınav ücreti 950 TL olarak belirlendi.