DGS başvuruları ne zaman başlıyor? 2025 DGS başvuru ücreti ne kadar?

Önlisans eğitimi aldıktan sonra lisansa geçiş yapmak isteyenler her yıl DGS'ye giriyor. ÖSYM'nin takvimi hakkında net bilgiye sahip olmayanlar, başvuru tarihlerini öğrenmek için "DGS başvuruları ne zaman başlıyor?" sorusuna cevap arıyor. İşte yanıtı...

2025 DGS NE ZAMAN?

ÖSYM'nin sınav takvimine göre bu yıl Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları 21 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Başvuru ücreti ise kılavuzun yayınlanmasının ardından belli olacak. Geçen yıl sınav ücreti 590 lira olarak belirlenmişti.

DGS 2025 SINAVI NE ZAMAN?

Bu yıl DGS sınavı 20 Temmuz Pazar günü yapılacak.