DGS bu hafta mı, sınav ne zaman yapılacak? 2026 DGS sınav tarihi...

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DGS 2026 için adaylar çalışmalarını sürdürüyor. Sınav giriş belgeleri 9 Temmuz'da yayımlandı sınav tarihi bekleniyor. Lisans adayları talihsizlik yaşamamak için "DGS bu hafta mı, sınav ne zaman yapılacak" sorusuna ağırlık vermiş durumda...

2026 DGS sınav tarihi...

DGS bu hafta sonu yapılmayacak. 2026 Dikey Geçiş Sınavı ÖSYM'nin sınav takvimine göre 19 Temmuz'da gerçekleşecek. Sınav giriş belgeleri ise 9 Temmuz'da ilan edilecek.

Sınav sonuçları ise 13 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak.