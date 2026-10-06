DGS ek tercih başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlıyor?
2 yıllık üniversite mezunları bu sene yine DGS'ye girerek lisans eğitimi almak için ter döktü. Sınav sonuçları ilan edildi, adaylar tercihlerini yaptı. On binler lisans programına yerleşirken yerleşemeyenler ise ek tercihleri bekliyor. Peki, DGS ek tercih başvuruları ne zaman başlıyor?
DGS tercih sürecinin tamamlanmasının ardından gözler ek tercih dönemine çevrildi. Lisans eğitimine geçiş yapmak isteyen adaylar ÖSYM'nin duyurularını sıkı şekilde takip ederken dillerden düşmeyen soru ise "DGS ek tercih başvuruları ne zaman başlayacak" şeklinde...
DGS ek tercihleri ne zaman başlayacak?
ÖSYM'den 6 Ekim 2026 Salı günü itibarıyla 2026 DGS ek tercih başvurularına dair bir duyuru gelmedi.
Geçen yıl da tercih sonuçları 8 Eylül'de ilan edilmiş ek tercih başvuruları 7 Ekim'de alınmaya başlamıştı. SÜreç aynı işlediği takdirde başvuruların 7 Ekim'de başlaması beklenir.
Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle elektronik ortamda yapabilecek.