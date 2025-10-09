DGS ek yerleştirme işlemleri başladı mı? 2025 ek tercihler ne zaman başlayacak?

Dikey Geçiş Sınavı sonuçları sonrası ilk tercihler yapıldı. Haftalar önce sonuçlar açıklandı ve yaklaık 9 bin aday herhangi bir programa yerleşemedi. Şimdi bu adaylar ek tercih süreci için bekliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayınlanacak kılavuz büyük önem taşırken sıkça "2025 ek tercihler ne zaman başlayacak" sorusu geliyor.

DGS ek tercih başvuruları ne zaman başlayacak?

ÖSYM, DGS ek tercih başvuru tarihini henüz paylaşmadı. Geçen yıl ilk tercih sonuçları 27 Eylül'de açıklanmış ek tercihler 25 Ekim'de ek tercihler başlamıştı. Bu sebeple bu hafta içi başvuruların başlaması beklenir.

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle elektronik ortamda yapabilecektir.

Ek yerleştirme işleminde, 2025-DGS Başvuru Kılavuzu’nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak. 2025-DGS ek yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar şu dakika itibarıyla belli olmuş değil.