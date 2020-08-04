DGS sınav giriş belgesi erişime açıldı! Sınav yeri sorgulamaları başladı
DGS sınav yerleri belli oldu. 9 Ağustos'ta yapılacak sınav öncesinde öğrenciler DGS sınav belgelerini ÖSYM AİS sayfasından alabiliyor.
DGS sınav yerleri geçtiğimiz günlerde belli oldu. Sınava sayılı günler kala adaylar DGS sınav giriş belgelerini ÖSYM AİS'ten alabiliyor. Sınav yerlerini öğrenmek ve sınav öncesinde mağduriyet yaşamak istemeyen adaylar DGS sınav giriş belgelerini erkenden almak istiyor.
DGS ne zaman?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS), ÖSYM tarafından yayınlanan 2020-DGS kılavuzuna göre 9 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirilecek.
ÖSYM'den DGS sınav yerleri açıklaması
ÖSYM resmi internet sitesinden yayınlandığı "Dikey Geçiş Sınavı (2020-DGS) Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı" başlıklı duyuruyla sınav yerlerinin belli olduğunu adaylara duyurdu. Duyuruda şu açıklamalara yer verildi:
"09 Ağustos 2020 tarihinde uygulanacak olan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2020-DGS) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 29 Temmuz 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
DİKKAT!
09 Ağustos 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-DGS için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır."
DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM tarafından paylaşılan 2020 Sınav Takvimine göre DGS sonuçları 9 Eylül 2020 tarihinde adaylarla paylaşılacak.