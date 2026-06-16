DGS sınav tarihi: 2026 DGS ne zaman yapılacak?

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Ön lisans eğitimini tamamlayarak lisans programlarına geçiş yapmak isteyen adaylar DGS'ye hazırlanıyor. Başvurular bitti sınav günü iple çekiliyor. Herhangi bir aksilik yaşamak istemeyen binlerce kişi "2026 DGS ne zaman yapılacak" sorusuna ağırlık vermiş durumda...

DGS sınav tarihi...

2026 Dikey Geçiş Sınavı ÖSYM'nin sınav takvimine göre 19 Temmuz'da gerçekleşecek. Sınav giriş belgeleri ise 9 Temmuz'da ilan edilecek.

Sınav sonuçları ise 13 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak.