DGS sınavı ne zaman, hangi tarihte?
Dikey Geçiş Sınavı için başvurular tamamlandı, sıra geldi sınava... Lisans adayları sınava hazırlanırken binlerce kişi her gün "2026 DGS sınavı ne zaman" sorusunu yöneltiyor.
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Dikey Geçiş Sınavı için geri sayım sürerken, sınava katılacak adayların gündeminde tarih bilgisi yer alıyor. Ön lisans eğitimini lisans programına tamamlamak isteyenler heyecanla sınavı beklerken "DGS sınavı ne zaman" sorusu hızlanıyor.
2026 DGS sınav tarihi...
2026 Dikey Geçiş Sınavı ÖSYM'nin sınav takvimine göre 19 Temmuz'da gerçekleşecek. Sınav giriş belgeleri ise 9 Temmuz'da ilan edilecek.
Sınav sonuçları ise 13 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak.
Kaynak: HABER MERKEZİ