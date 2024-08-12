DGS SONUÇ SORGULAMA: DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sonuç tarihi netleşti mi?

Dikey Geçiş Sınavı bu yıl 30 Haziran'da tamamlandı. Adayların gündeminde Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2024 sonuçlarının açıklanacağı tarih yer alıyor. DGS sınav sonuçları, ÖSYM AİS sayfası üzerinden duyurulacak. Gözler, ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Peki; DGS sınav sonuçları açıklandı mı? ÖSYM DGS sonuçları 2024 ne zaman açıklanacak? İşte DGS sonuç tarihi...

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre 2024 DGS sınav sonuç tarihi belli oldu.

2024 DGS sonuçları ise 14 Ağustos'ta açıklanacak. Adaylar, DGS sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

DGS sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır?

Adaylar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) sonuç sorgulama sistemi olan sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden sonuçlarını sorgulayabilecek.