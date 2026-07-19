DGS SONUÇ TARİHİ: 2026 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

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DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 Dikey Geçiş Sınavı'nın 12.30'da sona ermesinin ardından adaylar bu soruya ağırlık verdi. Soru ve cevap anahtarının yayımlanmasının ardından aramalar daha da sıklaştı. İşte süreç ile ilgili bilgiler...

2026 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM'nin geçtiği tarih bilgisine göre DGS 2026 sonuçları 13 Ağustos'ta ilan edilecek. Sonuç saati açıklanmazken tercih tarihleri de henüz paylaşılmadı.

Adaylar, sınav sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecek.